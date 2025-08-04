«توغي» تستقبل القائم بالأعمال الروسي وتبحث آفاق الشراكة الثقافية طويلة الأمد

استقبلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي، القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية في ليبيا، نيكولاي لوكاشين، والوفد المرافق له، وذلك بمقر ديوان الوزارة في طرابلس، بحضور مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، الدكتور خليفة الحامدي.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الثقافة والفنون، بما في ذلك آليات دعم المبادرات المشتركة وتطوير الشراكات بين المؤسسات الثقافية في كلا البلدين.

كما ناقش الجانبان أهمية توظيف الإرث التاريخي للعلاقات الليبية الروسية في تنشيط التبادل الثقافي والحوار الإبداعي، خصوصًا مع اقتراب موعد الاحتفال بالذكرى السبعين لانطلاق العلاقات بين ليبيا وروسيا، والمزمع تنظيمها خلال العام الجاري.

وفي ختام اللقاء، سلّم لوكاشين دعوة رسمية من وزيرة الثقافة الروسية لنظيرته الليبية، للمشاركة في المنتدى الحادي عشر للثقافات المتحدة، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وباهتمام ليبيا بتوسيع آفاق التعاون الثقافي مع روسيا.