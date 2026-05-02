توغّل جديد.. سوريا تعيد بناء قدراتها الدفاعية وإسرائيل تراقب

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر في سلاح الجو الإسرائيلي أن سوريا بدأت، بشكل تدريجي، إعادة بناء قدراتها العسكرية، بما يشمل أنظمة الرادار والدفاعات الجوية، في تطور تعتبره إسرائيل مؤشرًا على تغيّر محتمل في البيئة الأمنية الإقليمية.

وبحسب التقرير، فإن سلاح الجو الإسرائيلي يرى أن هذه الخطوات قد تعيد تشكيل موازين الأمن الاستراتيجي في المنطقة، تبعًا لمدى التقدم الذي تحرزه دمشق في هذا المسار، وطبيعة العلاقات المستقبلية بين الجانبين.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل كانت قد دمرت في ديسمبر 2024، عقب التحولات السياسية في سوريا، معظم الأسلحة الاستراتيجية بعيدة المدى التابعة للجيش السوري، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة.

ورغم ذلك، لفتت التقديرات الإسرائيلية إلى أن عملية إعادة بناء القدرات الدفاعية السورية تجري بشكل تدريجي، وهو ما يثير قلقًا داخل المؤسسة العسكرية في تل أبيب، خصوصًا فيما يتعلق بحرية الحركة الجوية في الأجواء السورية.

كما أوردت الصحيفة أن الولايات المتحدة تتبنى موقفًا حذرًا تجاه التطورات في سوريا، ما انعكس على تقييد العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية خلال الفترة الأخيرة، مع الإبقاء على هامش حركة محدود في الجنوب السوري.

وبحسب جيروزاليم بوست، فإن أي تقدم في إعادة بناء منظومات الدفاع الجوي السورية قد يؤدي إلى تغييرات في قواعد الاشتباك القائمة منذ سنوات، ويؤثر على نمط العمليات الجوية الإسرائيلية في المنطقة.

وفي سياق متصل، أشار الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ عمليات جوية واسعة منذ 7 أكتوبر 2023، شملت عشرات آلاف الغارات على جبهات متعددة، مع تطور كبير في آلية التنسيق بين سلاح الجو والقوات البرية، وتوسيع نطاق العمل العسكري في المنطقة.