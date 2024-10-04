توفير الأجواء المناسبة لتأمين العملية الانتخابية للجالية التونسية في طرابلس

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوطنية التزامها بتوفير الأجواء الأمنية المناسبة لتأمين العملية الانتخابية للجالية التونسية المقيمة في ليبيا، التي جرت في مقر القنصلية العامة لجمهورية تونس بالعاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية، “في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية، قامت مديرية أمن طرابلس بالتعاون مع عدد من الأجهزة الأمنية الأخرى، بتأمين العملية الانتخابية للجالية التونسية المقيمة في ليبيا، والتي جرت في مقر القنصلية العامة لجمهورية تونس بالعاصمة طرابلس”.

وتابعت الوزارة، “تأتي هذه الجهود ضمن حرص الوزارة على ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان، بما يكفل للمواطنين التونسيين المقيمين في ليبيا ممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار رئيسهم المقبل”.

وختم البيان، ” تؤكد وزارة الداخلية التزامها الكامل بتوفير الأجواء الأمنية المناسبة لهذه العملية الديمقراطية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للحفاظ على سلامة المواطنين وسير العملية الانتخابية بنجاح”.