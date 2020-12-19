تبحث الشركة العامة للكهرباء، سٌبل توفير الحماية اللازمة للمشروعين الاستعجاليين “غرب طرابلس ومصراتة الغازيتين”.

جاء ذلك في اجتماع عُقِد اليوم السبت، بمقر الشركة في العاصمة طرابلس، حضره عضو مجلس إدارة الشركة المهندس عبد الحكيم الفرجاني ومدير عام الشركة المهندس إبراهيم الفلاح، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله، ومدير عام الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية العميد عبد الله الفيتوري، وعدد من الضباط العاملين بالإدارة.

ويأتي الاجتماع لوضع آلية عمل للشروع في تنفيذ الخطة الأمنية لتوفير الحماية والأمن للمشروعين الاستعجاليين في غرب طرابلس ومصراتة، بحسب ما أفادت دائرة الإعلام بالشركة.