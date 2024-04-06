توفير الدعم اللازم لضمان نجاح الدورة الزراعية

عقد وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة الليبية يونس سالم بو حسن، اجتماعا مع مدراء مراكز الصحة الحيوانية والنباتية، إذ ناقش الاجتماع خطة الوزارة لضمان نجاح الدورة الزراعية.

وأكد الوزير، على أهمية توفير اللقاحات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية، وخطة الوزارة لإحصائها في البلاد، مبينا أهمية توفير الأعلاف بأسعار مناسبة للمزارعين، وإعادة تفعيل دور المشاتل الزراعية لتوفير الشتلات، والأسمدة بأسعار مناسبة.

وشدد على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان توفير الدعم المطلوب لنجاح الدورة الزراعية.