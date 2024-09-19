توفير شحنة جديدة من الغاز لبلدية نسمة

في إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عن توفير شحنة جديدة من غاز الطهي لبلدية نسمة، وذلك في محاولة لتخفيف معاناة المواطنين.

وبحسب الشركة، “تأتي هذه الخطوة نتيجة لتعاون مثمر بين إدارات تعبئة الغاز والنقل البري ومستودع الهاني، مما يعكس الجهود المستمرة للشركة لتلبية احتياجات المواطنين في جميع أنحاء البلاد”.

وقالت الشركة: “تم توزيع وبيع الغاز بالسعر الرسمي المحدد بـ2 دينار، في إطار مساعي الشركة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر وتعزيز استقرار السوق المحلي”.