وصول كميات من السلع الغذائية إلى بنغازي لتوزيعها على المواطنين

وصلت إلى مدينة بنغازي، أمس السبت، الدفعة الأولى من السلع الغذائية التي أعلنت عنها الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في وقت سابق لتوزيعها على المواطنين بأسعار مناسبة.

ويهدف هذا الإجراء إلى توفير بعض السلع الغذائية بأسعار مناسبة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.

وتتضمن الدفعة المعلن عنها مادة البيض بسعر (15) دينار للطبق، ودجاج مجمد يزن 1.200 كجم بسعر 11 دينارًا، ودجاج مجمد يزن 1.300 كجم بسعر 11.25 دينارًا ، ودجاج مجمد بوزن 1.400 كجم وبسعر 12 دينارًا ، ولحم خروف مجمد بوزن 1 كجم وبسعر 25 دينارًا ، ولحم عجل مجمد بوزن 1 كجم وبسعر 24 دينارًا، وعدة أنواع من مادة حليب الأطفال تتراوح أسعارها بين (16)، (19) ديناراً للعلبة.

تواصل جهود مجلس وزراء الحكومة الليبية في دعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وارتفاع الأسعار ، وذلك من خلال وصول الدفعة الأولى من السلع الأساسية المدعومة إلى مخازن الحكومة تمهيدا لتوزيعها بأسعار مناسبة. تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية‏ في السبت، ٢٠ يناير ٢٠٢٤