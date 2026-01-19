توفير مركبات بـ«التقسيط».. مبادرة جديدة لدعم عناصر الشرطة

عقدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا تنسيقيًا بديوان الوزارة، بحضور وكيل الوزارة للشؤون العامة لواء محمود سعيد، ورئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية لواء فتحي الصيد، ومدير مكتب وزير الداخلية لواء عبدالواحد عبدالصمد، إلى جانب مدير إدارة الشؤون المالية ورؤساء الأقسام المالية بالجهات التابعة للوزارة.

وتم خلال الاجتماع بحث الترتيبات الأولية لتوفير مركبات بالتقسيط لأعضاء هيئة الشرطة بمختلف مكونات وزارة الداخلية، في إطار تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.

كما ناقش الحاضرون الجوانب الفنية والإجرائية الخاصة بآلية تنفيذ المشروع، ووضع التصورات المناسبة لضمان تطبيقه بشكل منظم وفعّال، بما يعكس المصلحة العامة لمنتسبي هيئة الشرطة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة الإجراءات التي تتبناها وزارة الداخلية بالتعاون مع صندوق الرعاية الاجتماعية، دعمًا لمنتسبيها وتقديرًا لجهودهم المتواصلة في حفظ الأمن والاستقرار داخل البلاد.