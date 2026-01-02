الطقس معتدل ودرجات الحرارة ترتفع تدريجياً خلال الأيام القادمة

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة ستكون معتدلة نسبياً خلال فترة النهار على أغلب مناطق ليبيا، حيث تتراوح اليوم الجمعة 02/01/2026 على مناطق الشمال بين 13 و19 مْ، فيما تصل على مناطق الوسط والجنوب بين 17 و21 مْ.

وأشار المركز إلى أن الليالي وصباحات اليوم ستكون أكثر برودة، خصوصًا على المناطق الجبلية والصحراوية، مع نشاط متقطع للرياح الجنوبية الغربية على بعض مناطق الشمال.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة ستشهد زيادة تدريجية خلال فترات النهار ابتداءً من يوم السبت على أغلب مناطق البلاد، مع توقع استمرار هذا الارتفاع حتى منتصف الأسبوع المقبل، ما يجعل الأجواء أكثر دفئًا خلال ساعات النهار.

وأوضح المركز تفاصيل الأحوال الجوية على المناطق المختلفة كما يلي:

راس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة : السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية فجنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و41 مْ، مع زيادة متوقعة خلال اليومين القادمين.

: السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية فجنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و41 مْ، مع زيادة متوقعة خلال اليومين القادمين. الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد : السماء قليلة السحب مع تكاثرها أحياناً، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة تتحول مساءً إلى جنوبية غربية فجنوبية معتدلة إلى نشطة، ودرجات الحرارة القصوى بين 13 و18 مْ، مع ارتفاع تدريجي ابتداءً من يوم الغد.

: السماء قليلة السحب مع تكاثرها أحياناً، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة تتحول مساءً إلى جنوبية غربية فجنوبية معتدلة إلى نشطة، ودرجات الحرارة القصوى بين 13 و18 مْ، مع ارتفاع تدريجي ابتداءً من يوم الغد. الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة : السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى بين 17 و21 مْ، مع استمرار الزيادة خلال اليومين القادمين.

: السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى بين 17 و21 مْ، مع استمرار الزيادة خلال اليومين القادمين. الواحات – السرير – تازربو – الكفرة: السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى بين 18 و20 مْ، مع توقع ارتفاعها يوم الأحد على أغلب المناطق.

وأكد المركز أن هذه التوقعات قد تتغير، وسيتم تحديثها كل 24 ساعة لضمان متابعة دقة الأحوال الجوية في جميع مناطق البلاد.