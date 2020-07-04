توقعات بإرتفاع اليورو أمام الدولار

توقع محللون أن يشهد اليورو مكاسب قوية أمام الدولار خلال الأشهر الستة المقبلة، مع تحسن النظرة الاقتصادية لدول منطقة العملة الموحدة.

وبحسب خبير اقتصادي أن يبلغ اليورو 1.20 دولار خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك إذا توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن صندوق للتعافي من تداعيات أزمة كورونا.

وقال جيفري ساكس رئيس استراتيجية الاستثمار في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: “نعتقد أن اليورو سيرتفع قليلا على مدى الأشهر الستة المقبلة لأسباب من بينها الموافقة على صندوق التعافي للاتحاد الأوروبي.. ليس لمستوى 1.20 دولار تماما، لكنه تحرك في ذلك الاتجاه”.

وأضاف: “لقد انكمشت السندات الثانوية أكثر في الستة أشهر الماضية، ونعتقد أنها قد تنكمش إلى نطاق 70-90 نقطة أساس بسبب أن المخاطر المتعلقة بإيطاليا وإسبانيا ستنخفض فور أن تتلقيا تحويلات مالية من (دول) أساسية في أوروبا”.

و عززت محادثات صندوق للتعافي يهدف للمساعدة في إنعاش الاقتصادات الأكثر تضررا بفعل فيروس كورونا، وعلى الأخص إيطاليا وإسبانيا، آمال التضامن في التكتل الذي يستخدم العملة الموحدة، واحتمال حدوث انتعاش اقتصادي سريع، مما دفع الأصول الأوروبية للارتفاع في الأشهر الأخيرة.

ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 1.12 دولار، الجمعة، بعد أن ارتفع أكثر من خمسة بالمئة منذ مايو الماضي.