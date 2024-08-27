توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل!

تم تداول أسعار النفط من ماركة “برنت” في تعاملات اليوم، عند مستوى 81.50 دولار للبرميل.

وفي هذا السياق، حدد الخبير أوليغ أبيليف رئيس قسم التحليل في شركة “ريكوم ترست”، مجموعة عوامل ستدفع أسعار النفط في الأسواق العالمية للارتفاع إلى مستوى 90 دولارا أو حتى إلى 100 دولار للبرميل.

وقال الخبير بأسواق الطاقة لوكالة نوفوستي: “إن هذا السيناريو قابل للتحقق في حال حدوث عدة عوامل معا مثل انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بوتيرة قوية بسبب الطقس البارد في الشتاء المقبل، إضافة إلى ارتفاع حدة المواجهة في أوكرانيا، وزيادة حدة الصراع في منطقة الشرق الأوسط ما سيؤجج المخاوف من اضطراب إمدادات الذهب الأسود”.

وأضاف أبيليف: “من العوامل الأخرى التي ستساهم في ارتفاع الأسعار، تحدث الخبير عن التزام جميع الدول المشاركة في اتفاق “أوبك+” بالتخفيضات المنصوصة في الاتفاق أو تعميق التخفيضات بنحو أكبر، إلى جانب استمرار تعليق الإنتاج والتصدير في ليبيا”.

وكانت عقود الخام قد ارتفعت أمس بأكثر من 3% بعد وقف إنتاج وتصدير النفط من ليبيا، العضو في منظمة “أوبك”.