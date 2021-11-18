توقعات بتعديل المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس

رجح عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن تكون هناك جلسة الأسبوع المقبل للمجلس، يتم خلالها تعديل المادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة لإعطاء الفرصة لكل من خالد شكشك وعبد الحميد الدبيبة وخالد المشري للتقدم للانتخابات الرئاسية.

وقال العرفي في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إنه ضد إقصاء أي أحد وإن فتح المجال لرئيس حكومة الوحدة الوطنية للترشح وارد لاسيما وأن هناك أصواتا تُنادي بتعديل قوانين الانتخابات باعتبارها معيبة، معربا عن أمله في أن تحظى نتائج الانتخابات بالقبول من جميع الأطراف.

ونوه عضو مجلس النواب، بأنهم يُؤيدون تأجيل الانتخابات إلى مارس المقبل لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والتسليم بالنتائج، مشيرا إلى أنهم الآن أمام احتمالين إما تأجيل الانتخابات أو عدم الرضا بنتائج هذا الاستحقاق.

وأشار العرفي إلى أن جلسة مجلس النواب المقبلة ستتناول أيضا قانون مرتبات الدولة الموحد وإقراره، ومن المفترض أن يكون هناك قانون مرتبات موحد لكل الليبيين بحلول يناير 2022.