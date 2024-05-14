توقعات بحلول «كارثة مالية» في أمريكا  

حذر رئيس البنك الدولي السابق، ديفيد مالباس، من “كارثة مالية قد تصيب أمريكا بحلول العام المقبل 2025”.

وقال مالباس، “إن الدين الوطني الضخم وسياسات الإنفاق المفرطة التي تنتهجها الحكومة الأمريكية، قد تؤدي إلى كارثة مالية بحلول العام المقبل 2025”.

وأضاف مالباس: “تشير كل الدلائل إلى وقوع كارثة مالية في عام 2025، عندما يتم تفعيل حد الدين، وزيادة الإنفاق، وارتفاع معدلات الضرائب”.

وأشار إلى أن “انفجار ديون الحكومة الأمريكية يستنزف الموارد العالمية، ويركّزها في مجموعة ضيقة من أولويات الحكومة الأمريكية والمستفيدين”.

وأوضح أن “المشكلات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي هي نقص الاستثمارات الجديدة وسط نمو هائل في الإنفاق العام، مما أدى إلى نسبة غير مسبوقة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى التمويل قصير الأجل الذي يؤدي إلى مزاحمة الشركات الصغيرة”.

يذكر أنه “وفق صندوق النقد الدولي، يتجاوز الدين الأمريكي في الوقت الحالي 34.5 تريليون دولار، وسيتجاوز الدين العام الأمريكي 123% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي 2024، وسيصل إلى ما يقرب من 134% في عام 2029”.