توقعات بهطول أمطار بمناطق مختلفة والأرصاد تدعو للحذر!

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق بالجنوب، اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، وسط تحذيرات للمواطنين بالحذر والحيطة لاسيما قرب الأودية.

وبحسب المركز، “تشمل موجة الأمطار المناطق الحدودية مع (تشاد، والنيجر، وجبال الهروج، وجبال تيبستي، والقطرون، ومرزق، وأوباري، وغات)، مع احتمالية أن تصل إلى سبها”.

وقال المركز، “إن الأمطار، ستهطل بنسبة جيدة على بعض هذه المناطق، مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، داعيًا المواطنين إلى “أخذ الحيطة والحذر خصوصا قرب الأودية”.

وأشار المركز إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي حيث تتراوح على المناطق الساحلية بين(31-34)مْ مع رطوبة نسبية عالية، و بين (35-40)مْ على الدواخل.