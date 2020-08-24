توقعات زيادة إصابات كورونا مع بداية الدراسة «الصحة العالمية»

مع اقتراب العودة للمدارس، كيف سيتم التعامل في ظل المخاوف من فيروس كورونا المستجد؟

وكيف ستتعامل الإدارات التعليمية مع مخاطر تفشي الفيروس؟ وهل سيصبح الأطفال نقطة انطلاق لموجة جديدة من الإصابات بكورونا المستجد؟

توقع مسؤول بمنظمة الصحة العالمية زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا مع بداية العام الدراسي الجديد.

ونقل موقع “عربي 21” عن مساعد رئيس منظمة الصحة العالمية، رانييري غويرا قوله: “مع بداية السنة الدراسية، لا مفر من زيادة الإصابات، لأنه من المستحيل منع المخالطة بين الطلاب”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “مسألة مدى قدرة الأطفال على نشر العدوى لا تزال غير واضحة”.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية: “زيادة أعداد المصابين أمر متوقع، ومع ذلك يمكن منع زيادة عدد الحالات الخطرة، لأننا تعلمنا القيام بذلك، للأسف، بعد تجربة مؤلمة”.



وأعرب في هذا الصدد عن اعتقاده بأنه “قبل سن 10-11 سنة، تكون القدرة على نقل العدوى أقل، ولكن بعد 12 عاما تكون هي نفسها لدى البالغين”.

وأوضح غويرا، أن الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا ليست أمرا مؤكدا، وأن السلطات الطبية بات لديها جميع الأدوات اللازمة لتجنب حدوث موجة ثانية.