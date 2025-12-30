توقعات 2026.. سقوط مادورو وإصابة ترامب بمرض خطير!

اجتمعت مجموعة من الشامان على شاطئ حي ميرافلوريس في العاصمة البيروفية ليما، لإقامة طقسهم السنوي التقليدي، حيث قدموا خلاله توقعات للعام المقبل، مرتدين عباءات وأغطية رأس تقليدية من جبال الأنديز وأداء مراسم خاصة للتنبؤ بمصير قادة العالم ومسار النزاعات الدولية.

وخلال فعالية هذا العام، توقع الشامان أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيُزاح عن السلطة، في حين أكدوا استمرار النزاعات العالمية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا.

وأشارت الشامانة آنا ماريا سيميون إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يشارك في إزاحة مادورو، معبرة عن تصورهم لحدوث ذلك خلال العام المقبل.

وأضاف الشامان خوان دي ديوس غارسيا أن الولايات المتحدة يجب أن تستعد لاحتمال إصابة الرئيس ترامب بمرض خطير.

وفي سيناريو أكثر تفاؤلاً، تنبأ الشامان بنهاية الصراع بين روسيا وأوكرانيا ورفع راية السلام، ما يعكس رغبة الجماعة في رؤية تحولات إيجابية على الساحة الدولية.

وعلى المستوى المحلي، قدم الشامان رؤيتهم بشأن الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في أبريل المقبل، حيث توقعت الشامانة غارسيا حسم الرئاسة بين رجل وامرأة في جولة إعادة، مع توقع فوز المرشحة اليمينية كيكو في النهاية.

ويعرف عن هذه المجموعة أن سجل تنبؤاتها متباين، فقد أصابوا حين تنبؤهم بوفاة الرئيس البيروفي السابق ألبرتو فوجيموري، الذي توفي بالفعل في سبتمبر 2024 عن عمر ناهز 86 عامًا بسبب السرطان، بينما أخفقوا في توقع اندلاع حرب نووية بين إسرائيل وغزة العام الماضي.

وقبل مراسم يوم الاثنين، اجتمع الشامان لشرب خلطات مستخلصة من نباتات محلية، من بينها الآياهواسكا وصبار سان بيدرو، التي يُعتقد أنها تمنح القدرة على استشراف المستقبل.

ويُعتبر طقس الشامان جزءًا من تقاليد قديمة تعود إلى شعوب الأنديز، حيث تُستخدم النباتات المهلوسة للتنبؤ بالأحداث المستقبلية على المستوى المحلي والدولي.