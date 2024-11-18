الأرصاد تتوقّع هطول أمطار مصحوبة بالرعد بمناطق مختلفة

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن هناك تكاثرا للسحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة ، مع نشاط نسبي للرياح نهار اليوم على مناطق الشمال الغربي.

وبين المركز أن منطقة رأس إجدير حتى سرت و سهل الجفارة و جبل نفوسة، تتراوح درجات الحرارة بين (24-29)مْ ، والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة اليوم إلى معتدلة يوم الغد وتتكاثر السحب يوم الأربعاء على بعض المناطق الساحلية.

أما منطقة الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد تشهد، تتكاثرا للسحب من حين لآخر من مساء اليوم يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة من المرج حتى درنة، أما الرياح تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط اليوم على بعض مناطق المناطق و ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين (18-24)مْ.

وأوضح المركز أن درجة الحرارة في منطقة الجفرة و سبها و غـات وغدامس و الحمادة، تنحصر بين (24–27) ،أما الرياح فهي متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

وبين أن الرياح غربية إلى شمالية غربية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في منطقة الواحات و السرير و تازربو والكفرة ودرجات الحرارة تتراوح مابين (22–26).