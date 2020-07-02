توقف إمدادات المياه جراء انقطاع الكهرباء

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الخميس، بأن انقطاع الكهرباء عن حقول الآبار بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة، نتج عنه توقف الآبار عن العمل ومحطات الضخ بالحقل.

وأوضح الجهاز في بيان، أن هذا الأمر سيترتب عليه انقطاع المياه اليوم عن مدن ومناطق الاستهلاك واستمرار الانقطاع عن مدينة طرابلس إلى حين إعادة الكهرباء.

وأكد جهاز النهر الصناعي على الجاهزية والاستعداد التام لفرق التشغيل والصيانة لإعادة التشغيل وضخ المياه عند عودة الكهرباء للحقول ومحطة الضخ بموقع ترهونة.