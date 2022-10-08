توقف الحركة على جسر شبه جزيرة القرم

أفادت سلطات شبه جزيرة القرم باشتعال صهريج وقود في أحد أجزاء جسر القرم فجر اليوم السبت.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن رئيس برلمان جمهورية القرم فلاديمير كونستانتينوف قوله، إن جسر القرم تعرض لأضرار بسبب من وصفهم بـ”المخربين الأوكرانيين”.

وأضاف كونستانتينوف: “تمكن المخربون الأوكرانيون من الوصول بأيديهم الملطخة بالدماء إلى جسر القرم. لديهم الآن شيء يفخرون به… طوال 23 عاما من إدارتهم للقرم، لم يتمكنوا من بناء أي شيء يستحق الاهتمام في شبه الجزيرة، لكنهم تمكنوا من إلحاق الضرر بالجسر الروسي”.

وفي وقت سابق أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم حوالي الساعة السادسة صباح اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

وقالت السلطات المحلية إن الحادث تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.