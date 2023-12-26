توقف العمل في مصانع «دايهاتسو» اليابانية في أعقاب فضيحة فساد

أوقفت شركة صناعة السيارات اليابانية دايهاتسو موتور عملياتها في مصنع التجميع الرئيسي التابع لها في أوساكا يوم الثلاثاء، في أعقاب اكتشاف مخالفات في بيانات اختبارات السلامة.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية، أن الإنتاج توقف الآن في جميع المصانع الأربعة التابعة لشركة صناعة السيارات في اليابان حيث تم إغلاق المصانع في محافظات شيغا وكيوتو وأويتا يوم الاثنين.

وبحسب الوكالة، فقد اتخذت الشركة هذه الخطوة بعد العثور على 174 مخالفة إضافية في البيانات في الاختبارات التي شملت 64 طرازا، وأجريت الاختبارات بهدف حصول السيارات على شهادة حكومية.

ولم تحدد الشركة موعدا لإعادة فتح المصانع وسيعمل العمال في مهام التنظيف والصيانة حتى نهاية يناير.