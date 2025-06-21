توقف فورًا عن هذه العادة… بطارية هاتفك في خطر!

أصبح شحن الهواتف الذكية جزءاً من الروتين اليومي لمعظم المستخدمين، لكن خبراء التقنية يحذرون من أن تفاصيل صغيرة في طريقة الشحن يمكن أن تؤثر بشكل كبير على عمر البطارية وأداء الجهاز.

تُعد بطاريات الليثيوم هي الأكثر شيوعاً في الهواتف الحديثة، وهي بطاريات فعالة لكنها حساسة للغاية لطريقة الاستخدام. وأكد الخبراء أن أفضل أداء للبطارية يتحقق عندما يتم شحنها ضمن نسبة بين 20% و80%، إذ أن الشحن الكامل (من صفر إلى 100%) أو التفريغ الكامل بشكل متكرر يسرّع من تآكل البطارية ويقلل من قدرتها على الاحتفاظ بالشحن.

ومن بين الأسئلة الشائعة: هل يُفضل فصل الشاحن أولاً أم الهاتف؟ رغم أن الأمر قد يبدو بسيطاً، إلا أن خبراء التقنية ينصحون بفصل الشاحن من المقبس الكهربائي أولاً، ثم فصل الهاتف، لتقليل أي تيار كهربائي غير مستقر قد يؤثر على دائرة الشحن داخل الهاتف.

إضافة إلى ذلك، استخدام شواحن أصلية أو معتمدة من الشركة المصنعة هو أمر ضروري للحفاظ على سلامة البطارية والجهاز، الشواحن غير الأصلية قد تتسبب في ارتفاع حرارة البطارية، وتلف الدوائر الداخلية، وفي حالات نادرة قد تؤدي إلى حوادث حرائق أو انفجارات.

كما يحذر الخبراء من عادة الشحن طوال الليل رغم توقف معظم الهواتف الحديثة عن الشحن تلقائياً عند اكتمال البطارية، حيث إن إبقاء الهاتف متصلاً لفترات طويلة قد يسبب توليد حرارة زائدة تؤثر على البطارية على المدى البعيد.

وأخيراً، استخدام الهاتف أثناء الشحن، خصوصاً في بيئات حارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة، من السلوكيات التي تؤدي إلى تقصير عمر البطارية أو تلف الجهاز.