توقّف «مطار برلين الدولي».. إضراب جديد يشل حركة النقل في برلين

في أحدث إضراب من نوعه، “بدأ عمال نقابة “فيردي” الإضراب عن العمل في مطار برلين الدولي، والذي يستمر اليوم الأربعاء وغدا”.

وقال “يريمي أرنت” من نقابة “فيردي” المعنية بالعاملين في قطاع الخدمات في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): “إن إضرابا تحذيريا لمدة 48 ساعة في شركة النقل العام في برلين (بي في جي) بدأ كما كان مخططا له في ساعة مبكرة من صباح اليوم”.

ووفق البيانات، “ستتوقف حركة قطارات الأنفاق والترام والحافلات في العاصمة الألمانية حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة ولن يشمل الإضراب قطارات أو حافلات النقل الإقليمي”.

ووفقا للوكالة، “يعد هذا الإضراب الرابع الذي تدعو إليه النقابة في جولة مفاوضات الأجور الجماعية الحالية لنحو 16 ألف موظف”.

وبحسب الوكالة، “من المقرر عقد جلسة المفاوضات التالية يوم الجمعة المقبل، وأعلنت “فيردي” بالفعل عن إجراء تصويت على تنفيذ إضرابات غير محددة المدة في حال الإخفاق في التوصل لاتفاق”.