توقف مفاوضات الهدنة في القاهرة على أن تستمر الاسبوع المقبل

غادر وفد حركة حماس القاهرة، بعد جولة مفاوضات استمرت منذ يوم الأحد، بوساطة مصرية-قطرية-أميركية للتوصل إلى هدنة في الحرب على قطاع غزة، على أن تُستأنف المفاوضات الأسبوع المقبل، بحسب بيان للحركة.

وقالت حماس في بيان إن وفدها غادر القاهرة بينما تستمر محادثات وقف إطلاق النار في غزة لحين التوصل إلى اتفاق مع إسرئيل.

وجاء في البيان “غادر وفد حركة حماس القاهرة اليوم للتشاور مع قيادة الحركة، مع استمرار المفاوضات والجهود لوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا”.

وفي موقف آخر، قال القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، الخميس، إن إسرائيل “أفشلت” كل جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف لرويترز أن إسرائيل ترفض مطالب حماس “بوقف العدوان والانسحاب وضمان حرية دخول المساعدات وعودة النازحين”.

وذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية، ظهر الخميس، نقلا عن مصدر رفيع المستوى قوله إن “وفد حماس يغادر القاهرة للتشاور حول الهدنة وسيتم استئناف المفاوضات الأسبوع القادم”، مشيرة إلى أن “المشاورات مستمرة بين الأطراف كافة للوصول إلى الهدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك”.