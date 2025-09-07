«مراسي ريد».. صفقة بـ25 مليار دولار لتحويل ساحل «البحر الأحمر» لمنتجع عالمي

تشهد العاصمة المصرية اليوم توقيع صفقة استثمارية ضخمة بين مصر والإمارات والسعودية لتطوير منطقة ساحلية على البحر الأحمر، تحت اسم مشروع “مراسي ريد”، الذي يستهدف تحويل المنطقة إلى منتجع سياحي عالمي المستوى بقيمة تقارب 25 مليار دولار.

وجاء الإعلان عبر الإعلامي أحمد موسى، الذي أوضح عبر منصة “إكس” أن المشروع سيرافقه تطوير شامل يضم مناطق ترفيهية، مراسي لليخوت، فنادق ومنتجعات فاخرة، إضافة إلى 12 ألف غرفة فندقية جديدة، مع توفير 100 ألف فرصة عمل وجذب 3 ملايين سائح إضافي سنوياً، كما سيشهد المشروع استقدام أكثر من 400 علامة تجارية عالمية في مجالات الموضة، المطاعم، والتجزئة.

ويمتد المشروع على مساحة 10 ملايين متر مربع (2380 فدانًا) ويجمع بين رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس شركة إعمار، والمستثمر السعودي حسن شربتلي في شراكة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

ويهدف المشروع إلى تحويل خليج سوما إلى وجهة سياحية فاخرة تضم مراسي يخوت ومرافق ترفيهية وتجارية، ليصبح “موناكو البحر الأحمر” وجهة بارزة في المنطقة.

وتأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية مصر 2030 التي تسعى لتحويل مصر إلى مركز جذب سياحي واستثماري عالمي، بعد نجاح مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، والذي وقعت مصر والإمارات عقدًا له في فبراير 2024، بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليار دولار.

مصر تنطلق نحو المستقبل ، سيشهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء توقيع صفقة سياحية إستثمارية ضخمة إماراتية-سعودية تتجاوز ٢٥ مليار دولار لتحويل ساحل البحر الأحمر هذه المنطقة الرائعة الى موناكو البحر الأحمر وستضم مناطق ترفيهيه ومراسى لليخوت وفنادق ومنتجعات سياحية فاخرة… — أحمد موسى – Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) September 7, 2025