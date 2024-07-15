توقيع أول اتفاقية تعاون مع جامعات بلغارية

وقعت جامعة بنغازي، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعات بلغارية.

وذكر مركز البحوث والاستشارات بالجامعة، أن “هذه الاتفاقية تعد أول اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة ليبية وجامعات في بلغاريا”.

وأضاف المركز، أن “الاتفاقية وقعها عن جانب جامعة بنغازي رئيس الجامعة، عزالدين الدرسي، ومن الجانب البلغاري، الدكتور أنستاس تيرزوبالييف، أحد أبرز الخبراء في الشرق الأوسط والدول العربية وسفير السلام لجامعة صوفيا”.

وأوضح مركز البحوث، “أن الحدث تضمن توقيع اتفاقية جانبية بين مركز البحوث والاستشارات في جامعة بنغازي والمسؤولين في جامعة صوفيا، لتقديم برنامج ماجستير إدارة الأعمال”.

وبين المركز أن “الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، وفتح آفاق جديدة للتبادل العلمي والثقافي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس”.

جامعة بنغازي توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة بلغاريا شهدت جامعة بنغازي حدثاً مهماً تمثل في توقيع اتفاقية تعاون مشترك… تم النشر بواسطة ‏University of Benghazi – جامعة بنغازي‏ في الأحد، ١٤ يوليو ٢٠٢٤