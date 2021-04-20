توقيع اتفاقيات تعاون بين ليبيا ومصر في عدة مجالات

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، جلسة مباحثات تم خلالها تناول العديد من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

ونقل المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية عن الدبيبة تأكيده، خلال اللقاء على متانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مشيدا بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار والأمن في ليبيا.

وبحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف هذه القضايا.

وقال الدبيبة خلال اللقاء إن الظروف الأمنية و الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة بحاجة إلى عقد شراكات استراتيجية في المجالات المختلفة حتى نكون شركاء حقيقيين في التنمية والتطوير.

وناقش اللقاء استئناف عمل السفارة المصرية، وتعزيز العمل القنصلي لتقديم الخدمات للجميع، وتسهيل إجراءات العبور والتنقل للموطنين وانسياب دخول السلع والبضائع من خلال فتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بين مواني البلدين، إلى جانب إعادة افتتاح الطيران المباشر من المطارات الليبية إلى العاصمة المصرية القاهرة الذي سيشكل عاملًا مهما للتعاون في المجالات الأخرى.

وتم خلال اللقاء التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات خاصة في مجال الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية والتعاون التقني والاستثمارات.

من جهته أكد رئيس الوزراء المصري دعم مصر لليبيا وحرصها الشديد على وحدة المؤسسات الليبية والمشروعات التنموية، وتحقيق المصالحة الوطنية، إتماما لمهامها التاريخية في ليبيا، وفق قوله.

وقدم مدبولي الشكر لدولة ليبيا على حرصها في دعم مصر في ملف المياه والصرف الصحي، ووجه الدعوة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية لزيارة مصر لاستكمال إجراء التعاون والاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

وأكد الجانبان على عودة اجتماعات الدورة الحادية عشر للجنة العليا المشتركة الليبية المصرية وذلك في إطار تطوير وتعزير التعاون المشترك بين البلدين.

وفي الختام جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ترحيبه بالوفد المصري، وتطلعه إلى رؤية ثمرة العمل المشترك بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين.