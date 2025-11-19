توقيع اتفاقيات لتطوير الغاز.. ترامب يصف اجتماعه مع الشرع بـ«الناجح»

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، اجتماعه الأخير مع الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض بأنه كان “ممتازاً”، في أول لقاء مباشر لرئيس سوري مع نظيره الأمريكي منذ استقلال سوريا عام 1946.

وجاء تقييم ترامب خلال لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض، حيث قال: “كما تعلمون، كان الزعيم السوري هنا قبل فترة، وكان لدينا اجتماع رائع معه”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن اللقاء مع ولي العهد السعودي كان مثمراً أيضاً، قائلاً: “لدينا رد إيجابي من ولي العهد حول اتفاقيات أبراهام”.

وتأتي تصريحات ترامب في سياق سلسلة لقاءات دبلوماسية مكثفة بين واشنطن وعدد من الدول العربية في محاولة لتعزيز التعاون الإقليمي وترسيخ المسار الدبلوماسي مع دمشق بعد سنوات من التوتر.

الداخلية السورية ترفع قيود السفر عن أكثر من 150 ألف مواطن

أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الأربعاء، عن إزالة أكثر من 150 ألف إجراء من قيود السفر ضمن قاعدة بيانات الهجرة والجوازات، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل تنقلاتهم.

وأوضح خطاب أن هذه الإجراءات كانت مرتبطة بتعليمات سابقة صادرة عن مؤسستي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، مشيراً إلى أن قرار الداخلية يأتي بتوجيه من لجنة مختصة شكلتها إدارة المعلومات وإدارتي المباحث الجنائية والهجرة والجوازات، وبالتعاون مع وزارتي الدفاع والعدل.

يأتي هذا الإعلان استكمالاً للقرار رقم 20 الصادر عن وزارة الداخلية في مارس الماضي، والذي ألغى نحو 4.7 مليون إجراء كانت معظمها مرتبطة بقضايا الانشقاق أو التخلف عن الخدمة الإلزامية أو منع السفر لأسباب أمنية متنوعة، ليصل إجمالي الإجراءات الملغاة إلى 4,850,719 إجراء.

وأكدت وزارة الداخلية السورية استمرار عمل اللجنة المختصة في شطب جميع الإجراءات التي تعرقل معاملات المواطنين، داعية المواطنين إلى تقديم طلباتهم العاجلة لإزالة أي منع سفر عبر مكاتب الشكاوى المختصة.

سوريا توقع مذكرة تفاهم مع شركتين أمريكيتين لتطوير حقول الغاز وزيادة الإنتاج

وقعت الشركة السورية للبترول (SPC) مذكرة تفاهم مع شركتي كونيكو فيليبس ونوفاتيرا الأمريكيتين، بهدف تطوير قطاع الغاز وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، وذلك بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية أن المذكرة تشمل تطوير الحقول الحالية واستكشاف حقول جديدة، لدعم المنظومة الكهربائية وتلبية الاحتياجات المنزلية من الغاز.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، أن المذكرة تهدف بشكل رئيسي إلى إعادة إدخال شركة كونيكو فيليبس للعمل في سوريا، وتوقع أن تساهم في زيادة إنتاج الغاز بنحو 4 إلى 5 ملايين متر مكعب يومياً خلال عام واحد من بدء العمل. كما ستستغرق عملية تطوير الحقل الجديد نحو ثلاث سنوات.

وأشار قبلاوي إلى أن تطوير الحقول القائمة سيعزز إمدادات الغاز لتوليد الكهرباء وتلبية احتياجات المنازل، كما ستساعد هذه الشراكات في توفير الغاز اللازم لمحطات توليد الكهرباء الجديدة، التي تم الاتفاق على إنشائها مؤخراً مع شركة “UCC”.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نوفاتيرا للطاقة، مايكل كانافينا، عن سعادته بتوقيع المذكرة، مشيداً بمصداقية وخبرة الشركتين الأمريكيتين.

مصدر أمني سوري يكشف عن شبكات إرهابية وتورط محتمل لإيران

كشف مصدر أمني سوري، الأربعاء، أن الدولة السورية تتعقب شبكات إرهابية على أراضيها، مشيراً إلى أن “من المتوقع ارتفاع وتيرة مواجهة هذه الشبكات في الأيام والأسابيع المقبلة”.

وأضاف المصدر لـ”سكاي نيوز عربية” أن السلطات السورية حصلت على معلومات دقيقة حول آلية تحرك هذه الشبكات ومصادر تمويلها، لافتاً إلى أن “انتشار الأسلحة بشكل واسع في البلاد بعد سقوط النظام السابق ساهم في تشكيل شبكات تهريب مرتبطة بمجموعات إرهابية”.

وأشار المصدر إلى أن هناك “احتمالاً لتورط إيران عبر أفراد يعملون على تحريك مجموعات من المهربين لدعم هذه الخلايا الإرهابية”، مؤكداً أن الحكومة السورية الجديدة تعمل على ضبط الفوضى الأمنية التي أعقبت انهيار النظام نهاية عام 2024، والتي خلّفت فراغاً استغلتّه المجموعات المسلحة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تبدو فيه سوريا مقبلة على مرحلة حساسة، تتصادم فيها حسابات القوى المحلية والإقليمية مع المسار الدبلوماسي الذي تسعى دمشق لتكريسه.

ألمانيا تحاكم 5 فلسطينيين سوريين بتهم ارتكاب جرائم حرب في سوريا

كوبلنتس – انطلقت اليوم الأربعاء، محاكمة خمسة رجال أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنتس الألمانية، بتهم القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

ويواجه المتهمون، الذين يحملون وثائق سورية وتتراوح أعمارهم بين 42 و56 عامًا، اتهامات بانتمائهم بين عامي 2012 و2014 إلى ميليشيات موالية للنظام السوري وجهاز الاستخبارات العسكرية، والمشاركة في قمع مظاهرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص، بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عامًا، في 13 يوليو 2012.

وأُلقي القبض على المتهمين في 3 يوليو من العام الماضي، ولا يزالون محتجزين قيد الحبس الاحتياطي، بحسب بيانات المحكمة.

وتجرى هذه المحاكمة في ألمانيا استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بمحاكمة الجرائم الجسيمة مهما كان مكان وقوعها.

فيديو متداول يزعم تطويق قوات سورية لمركز لبناني.. الحقيقة مختلفة

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم أنه يظهر قوات سورية تطوق نقطة عسكرية للجيش اللبناني عند الحدود، بدعوى وقوعها داخل الأراضي السورية.

وجمع الفيديو عشرات الآلاف من المشاهدات، مصحوباً بتعليقات تشير إلى أن القوات السورية طالبت الجيش اللبناني بإخلاء المركز.

إلا أن تحققاً أجرته شبكة “CNN” كشف أن الرواية المصاحبة للفيديو مضللة، وأوضحت تقارير لبنانية أن المقطع يظهر احتجاج مزارعين سوريين أمام مركز عسكري لبناني في بلدة الجراجير بمنطقة القلمون الغربي، على طريق الزمراني الذي يربط عرسال اللبنانية بالأراضي السورية.

ويأتي هذا التجمع احتجاجاً على “وجود نقاط عسكرية للجيش اللبناني في مناطق تتداخل فيها الملكيات الزراعية بين الجانبين”، وفق ما ذكر موقع “ليبانون ديبايت”.

ويؤكد الخبراء أن الفيديو لم يوثق أي تطويق من قبل القوات السورية للجيش اللبناني، بل يعكس احتجاجاً مدنياً محلياً متعلقاً بملكية الأراضي والنزاعات الحدودية، وليس تصعيداً عسكرياً.

اصطياد طير حر نادر في مدينة جيرود السورية يثير ضجة على مواقع التواصل

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اصطياد واحد من أندر الطيور الحرة في سوريا بمدينة جيرود بريف دمشق، والذي يقدر ثمنه بنحو 60 ألف دولار أمريكي.

ويُعرف عن الطيور الحرة مثل “الشاهين” و”الحر” و”الغريفون” أنها من أكثر الطيور الفاخرة في العالم، لما تمتاز به من سرعة وقوة وجمال، ويختلف سعرها بحسب النوع والمكان، حيث قد يصل سعر صقور الشاهين إلى أكثر من 250 ألف دولار، وبعض أنواع الغريفون تصل أسعارها إلى ملايين الدولارات.

ويبدأ موسم صيد الطيور الحرة في ريف ديرك بكوردستان سوريا مع بداية شهر أغسطس (الشهر الثامن) ويستمر حتى نهاية ديسمبر، في ذروة هجرة الطيور من الشمال إلى الجنوب، حيث تمر أنواع متعددة من الطيور المهاجرة من الدول الأوروبية إلى إفريقيا عبر الأراضي السورية، مستهدفة السلاسل الجبلية كمحطات توقف رئيسية.

ويعد طير الشاهين من أكثر الطيور الحرة مهارة في صيد الفرائس، ما يجعله مرغوباً بشدة في سوق الصقور الراقية عالمياً.