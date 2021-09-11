توقيع اتفاقيات للتعاون الصحي بين ليبيا ومالطا

وقع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، مع نظيره المالطي الدكتور كريس فيرن، اتفاقيات للتعاون الصحي بين البلدين.

وشملت الاتفاقية على تدريب عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة، وإرسال المرضى الليبيين للعلاج بالمستشفيات المالطية للعلاج في تخصصات الأورام والأطفال والعظام والأعصاب. ‏

كما شملت الاتفاقية على التعاون في مجال إدارة المستشفيات والمراكز الصحية في ليبيا، بهدف توطين العلاج بالداخل، والاتفاق على قدوم عدد من الاستشاريين المالطيين لطرابلس وبنغازي ومصراته وسبها والعديد من المدن الليبية، لإجراء بعض عمليات جراحية معقدة.

وتقدم وزير الصحة الليبي، بالشكر لرئيس الحكومة المالطية ووزير الصحة المالطي لفتحهما المجال للتعاون الصحي بين البلدين.

من جانبه أبدى وزير الصحة المالطي سعادته للتعاون مع دولة ليبيا في العديد من الملفات الصحية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الصحة الليبية.