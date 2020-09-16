توقيع اتفاقية إسرائيلية و إماراتية للتعاون بأنشطة «الشحن والموانئ»

قالت شركتا دوفرتاور الصهيونية وموانئ دبي العالمية الإماراتية اليوم الأربعاء إنهما وقعتا عدة اتفاقات للتعاون في أنشطة الشحن والموانئ.

ودوفرتاور مملوكة لرجل الأعمال الصهيوني شلومي فوجيل وهو من مالكي شركة إسرائيل شيبياردز وميناء إيلات.

وستدرس الكيان الصهيوني شيبياردز وموانئ دبي احتمال التقدم بعرض مشترك لميناء حيفا وهو بصدد الخصخصة.

وقالت دوفرتاور إنها ستدخل في شراكة أيضا مع موانئ دبي العالمية لتأسيس خط شحن بحري مباشر بين دبي وإيلات.

وستدرس الشركة الصهيونية شيبياردز والأحواض الجافة العالمية-دبي شراكة في إنتاج وتسويق منتجات في دبي.