توقيع اتفاقية بين السفارة اليابانية وبرنامج الأغذية العالمي بليبيا

تم اليوم الخميس، بالعاصمة طرابلس، توقيع اتفاقية بين سفارة دولة اليابان بليبيا يُمثلها ماساكي أماديرا القائم بأعمال السفارة، وبرنامج الأغذية العالمي يمثله ميساء الغريباوي المدير القُطري للبرنامج، وذلك بإشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية.

وأفادت وزارة الخارجية بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم دولة اليابان لعمليات برنامج الأغذية العالمي في ليبيا، وكذلك في إطار تكاثف الجهود والشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030.

ويعمل برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع سفارة دولة اليابان في ليبيا لتعزيز الجهود الرامية إلى دعم مستويات الأمن الغذائي التي من بينها دعم وتطوير البرنامج الوطني للتغذية المدرسية.