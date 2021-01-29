تمّ مساء الخميس، بالعاصمة المالطية فاليتا، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي التعليم الليبية والمالطية.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع برنامج لتدريب المعلمين والمفتشين التربويين ومعلمي الفئات الخاصة.

كما تهدف الاتفاقية إلى تفعيل التعاون في المجال التقني والفني بالإضافة إلى تطوير قدرات طلبة كليات اللغات من خلال برنامج التربية العملية.

ووُقِعت الاتفاقية من قِبل وكيل وزارة التعليم المالطية فابري فرانسيس، ووكيل وزارة التعليم عادل جمعة، وحضر التوقيع وزير التعليم المالطي جوستن كروانا، ووزير الخارجية المالطي ايفرست بورتيلو، وبحضور وفد وزارة التعليم ومديري إدارات وزارة التعليم المالطية.

كما تمّ قبل توقيع الاتفاقية عقد اجتماع ضمّ وفد الوزارة برئاسة الوكيل ووزيرة التعليم المالطية ورئيس جامعة مالطا، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، خُصِص لمراجعة بنود الاتفاقية، ودراسة خطة العمل التنفيذية.

وأكّد مدير معهد تاجورني الدكتور محمد حسن أبوبكر، أن الاتفاقية تعتمد في أساسها على ضرورة استغلال إمكانيات المعهد، والاستفادة منها في تنفيذ كافة البرامج التدريبية والفنية.