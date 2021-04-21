توقيع اتفاقية تعاون في مجال الصحة بين ليبيا ومصر

وقع الدكتور علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم في مجال الصحة بين الجانبين.

واتفق الطرفان بموجب المذكرة، على معاملة الليبيين معاملة المصريين في تلقي العلاج والاستفادة من خدمات المؤسسات العلاجية المصرية العامة والخاصة وفق أسعار التأمينات الخاصة بالمصريين، وتسهيل دخول المرضى الليبيين وسيارات الإسعاف إلى جمهورية مصر العربية.

ونصت الاتفاقية التي وقعت في مقر رئاسة الوزراء في طرابلس مساء الثلاثاء؛ على التعاون المشترك في مجالات التدريب وتنمية الموارد الصحية خاصة بين مركز تنمية القوى العاملة الطبية في ليبيا والمعهد الوطني للتدريب في جمهورية مصر العربية.

كما تكفل الجانب المصري بإعارة واستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة لتغطية العجز ورفع القيود على سفر هذه العمالة إلى ليبيا.

ونصت الاتفاقية على أن يقوم الجانب المصري بتزويد الجانب الليبي بإمدادات الأكسجين الطبي المسال للاستجابة لأي أزمة تحدث بسبب جائحة كورونا، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ منذ توقيعها.