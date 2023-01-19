توقيع اتفاقية تعاون مع محكمة الحسابات الإسبانية

أبرم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع محكمة الحسابات الإسبانية ممثلة في رئيستها إنريكيتا تشيكانوا خافيغا، وبحضور عدد من المدراء والمستشارين من الجهازين، كما حضر مراسم التوقيع سفير دولة ليبيا لدى المملكة الإسبانية وعدد من المسؤولين في الخارجية الإسبانية.

وأفادت الصفحة الرسمية للديوان على فيسبوك، بأن الاتفاقية تتضمن تطوير العمل الرقابي في عدة مجالات أهمها التدريب والاستشارات وتبادل الخبرات، وإعداد أدلة العمل الرقابي بالإضافة إلى التحول الرقمي.

وخلال مراسم التوقيع قدم وفد ديوان المحاسبة عرضاً مرئيا تناول خطة الديوان لتطوير أدائه وما تم تنفيذه من هذه الخطة.

واتفق الجانبان في نهاية الاجتماع على تفعيل هذه الاتفاقية في أسرع وقت من خلال تشكيل فريق عمل مشترك يعنى بتحديد مجالات العمل وترتيب الاجراءات للشروع في تنفيذها.

وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً للمشاورات التي أجراها الجانبان في المؤتمر الرابع والعشرون لمنظمة الانكوساي والتي عقدت في الفترة من 9-11 نوفمبر 2022م بالبرازيل.