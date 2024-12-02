توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة الروسية

خلال زيارته إلى جمهورية روسيا الاتحادية، وقّع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، على اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة الروسية في مجالات التطوير والتدريب وتبادل الخبرات.

وتنص الاتفاقية على “التعاون في مجال تنظيم وإدارة أنظمة الرعاية الصحية، والتدريب المهني قصير الأجل، والحماية الصحية للأم والطفل، وكذلك تنفيذ التقنيات الرقمية للمنظومة الصحية والاشتراك في البحث العلمي الطبي”.

كما تشمل الاتفاقية “القيام بأنشطة مشتركة منها تبادل الخبرات والمعلومات التنظيمية والإحصائية والتحليلية في مجال الرعاية الصحية، وتنظيم المؤتمرات العلمية الطبية وإقامة اتصالات مباشرة بين المنظمات العلمية والتعليمية والطبية الليبية والروسية”.