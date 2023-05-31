توقيع اتفاقية لإنشاء فرع أكاديمية الاتصالات بشحات

تم اليوم الأربعاء، بمقر الشركة القابضة الاتصالات في العاصمة طرابلس، توقيع اتفاقية صرح جديد للأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية ببلدية شحات.

وحضر مراسم التوقيع كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات محمد إبراهيم بن عياد، ورئيس الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية الدكتور مجدي علي الشيباني، وعميد بلدية شحات حسين محمود بودرويشه، وأعضاء مجلس الإدارة للشركة القابضة للاتصالات.

وبحسب ما أفادت الشركة القابضة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى إطلاق صرح جديد للأكاديمية يساهم في تحقيق أهداف التنمية البشرية وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الاتصالات والتقنية المعلومات بحيث تتسع لتشمل كافة ربوع التراب الليبي.

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات دعمه لكافة الجهود التي تصب في هذا الاتجاه وبما يحقق رؤية التحول الرقمي التي تعمل عليها الشركة القابضة للاتصالات وشركات المجموعة.

وتأسست الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية بموجب قرار مجلس إدراة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة رقم 15 لسنة 2021م، كشركة وطنية تدريبية وتطويرية متخصصة تخدم قطاع الاتصالات وبقية القطاعات الخاصة والحكومية، وتختص بإعداد ورفع كفاءة العناصر البشرية من خلال التدريب المستمر، كما تقدم الدراسات والاستشارات الفنية لتوطين التقنية وتمكين التحول الرقمي في كافة القطاعات ذات العلاقة.