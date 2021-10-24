توقيع اتفاقية لتوفير الدعم الفني والاستشاري لمفوضية الانتخابات

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مع حكومة اليابان اليوم الأحد، بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، اتفاقية دعم مشروع (بيبول)، بهدف توفير الدعم الفني والاستشاري الذي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليه، بحضور رئيس مجلس المفوضية د. عماد السايح.

و وقع عن جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممثل المقيم للبرنامج مارك أندريه فرانش، فيما وقّع عن جانب حكومة اليابان القائم بأعمال السفارة والمنسق الخاص بليبيا ماساكي أماديرا، وحضر مراسم التوقيع عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب.

وأعرب رئيس مجلس المفوضية د. السايح على هامش مراسم التوقيع، عن تقديره لمبادرة التعاون والدعم التي قدمتها حكومة اليابان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى دعم المسار الديمقراطي في ليبيا.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الدعم الذي يقدمه مشروع بيبول، وهو مشروع يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بالرفع من مستوى جاهزية المفوضية، وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التحضيرات، واستثمار الإمكانيات المتاحة لدى جميع الأطراف لإنجاح الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر من العام الجاري.