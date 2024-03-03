توقيع اتفاقية لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مع الحكومة الإيطالية، اليوم الأحد، بحضور رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اتفاقية دعم مشروع “بيبول” الذي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليه والذي يهدف إلى توفير الدعم الفني والاستشاري للمفوضية.

ووقع عن جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا كريستوفر ليكر، فيما وقّع عن جانب الحكومة الإيطالية السفير الإيطالي لدى ليبيا جانلوكا ألبيريني.

وأعرب رئيس مجلس المفوضية عماد السايح على هامش مراسم التوقيع عن تقديره لمبادرة التعاون والدعم التي قدمتها حكومة إيطاليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى دعم الانتخابات القادمة.

وأوضحت المفوضية أن هذه الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من الدعم الذي يقدمه مشروع “بيبول” وهو مشروع يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بالرفع من مستوى جاهزية المفوضية، وتذليل الصعوبات وخصوصاً أمام الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمجموعات المهمشة لدعم مشاركتهم في العملية الانتخابية.