توقيع اتفاقية لدعم مشروع «بيبول» للانتخابات

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع سفارة إسبانيا لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، اتفاقية لدعم مشروع (بيبول).



وحضر توقيع الاتفاقية رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح وعدد من الخبراء ومدراء الإدارات والأقسام بالمفوضية.

ووقع عن جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك أندريه فرانش، فيما وقّع عن جانب الحكومة الإسبانية السفير الإسباني لدى ليبيا فرانشيسكو خافيير.

ويهدف المشروع إلى توفير الدعم الفني والاستشاري للعملية الانتخابية التي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليه.