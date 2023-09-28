توقيع اتفاقية للدعم النفسي الاجتماعي لمتضرري فيضانات المناطق المنكوبة

وقعت اليوم الخميس ثلاث جهات حكومية وإنسانية في ليبيا اتفاقية للدعم النفسي الاجتماعي لمتضرري فيضانات المناطق المنكوبة، وهي: مركز خدمة المواطن، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، والهيئة الطبية الدولية.

ووفقا لما أورده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” جاءت الاتفاقية استجابة للكارثة الطبيعية التي شهدتها ليبيا في الأسابيع الماضية، والتي تسببت في أضرار واسعة النطاق، بما في ذلك الخسائر في الأرواح والممتلكات. وقد ترتبت على هذه الكارثة العديد من الآثار النفسية السلبية على الناجين وأهلهم، بالإضافة للفرق العاملة بجهود الإغاثة.

بموجب الاتفاقية، ستقوم الجهات المشاركة بتسخير جميع الإمكانيات والمعدات والكوادر البشرية في سبيل خدمة المتضررين والمحتاجين. حيث سيتم تقديم الدعم النفسي لحالات الاتصال التي ترد لمركز خدمة المواطن عن طريق الرقم المجاني 1444، أو صفحة المركز على فيسبوك، باستخدام البنية التحتية الإلكترونية الخاصة بالمركز، وتقوم الهيئة الدولية بمتابعة الحالات عن طريق المختصين التابعين للهيئة، وإحالة الحالات التي تتطلب العلاج الإكلينيكي للمشافي والمصحات المتخصصة. كما ستقوم الهيئة بتدريب الكوادر الطبية اللّازمة لتقديم الدعم النفسي، تحت إشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

يذكر أن الفيضانات التي شهدتها ليبيا في الأسابيع الماضية تسببت في أضرار واسعة النطاق، بما في ذلك الخسائر في الأرواح والممتلكات.