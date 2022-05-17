توقيع اتفاقية مبدئية لإنشاء محطة طاقة شمسية بمنطقة السدادة

تم اليوم الثلاثاء، بمقر الشركة العامة للكهرباء في طرابلس، التوقيع على اتفاقية مبدئية مع شركة “توتال إنرجي” للطاقة، لإنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 500 ميجاوات بمنطقة السدادة جنوب شرقي مدينة مصراتة.

وأفادت دائرة الإعلام بشركة الكهرباء، بأن التوقيع يأتي في إطار التعاون المشترك بين الشركة العامة للكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية في إدماج القدرات الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة لرفع القدرات الكهربائية بالشبكة الليبية.

ويعتبر هذا المشروع بحسب شركة الكهرباء، أولى المشاريع المستهدف تنفيذها من مصادر الطاقات المتجددة لدعم الشبكة الكهربائية.