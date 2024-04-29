توقيع اتفاقية مع البنك الإسلامي لتأسيس صندوق لدعم المشروعات

وقعت حكومة الوحدة الوطنية، اتفاقية تأسيس صندوق إنمائي متخصص، وذلك في إطار مبادرة توطيد وتقوية أواصر التعاون بين ليبيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وبحسب ما أفادت منصة “حكومتنا”، فقد شارك وزراء المالية خالد المبروك، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والحكم المحلي بدر الدين التومي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في مراسم توقيع الاتفاقية.

ومثل دولة ليبيا في توقيع الاتفاقية المؤسسات الليبية المعنية ببرنامج التمكين الاقتصادي في البلاد، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، ووزارة الحكم المحلي والمصرف الريفي، وصندوق ضمان الائتمان، والبرنامج الوطني لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، وصندوق التسهيلات المالية، ومؤسسة “كيمونيكس” الأمريكية، ومؤسسة خبراء فرنسا، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا، وفي الجهة المقابلة البنك الإسلامي للتنمية.

ويهدف الصندوق إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر والصُغرى والمتوسطة بآلية التمكين الاقتصادي في ليبيا، بدعم من البنك الإسلامي للتنمية، وسيسهم بعد إطلاقه بشكل فاعل في تحقيق المستوى المطلوب من الدعم لدور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار والاستدامة ضمن إطار يشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية في البلاد.