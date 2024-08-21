توقيع اتفاقية مع شركة ألمانية في مجال الأطراف الصناعية

وقع وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع شركة (أوتوبوك) الألمانية المختصة في مجال الأطراف الصناعية لتنظيم ورشة متطورة لصالح مستشفى أبوسليم للحوادث والمركز الوطني للأطراف الصناعية، واستجلاب الفنيين لتشغيل وتدريب وتأهيل العناصر الوطنية العاملة بهذا المجال، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وأكد الدبيبة خلال حضوره لمراسم التوقيع على أهمية توطين العلاج بالداخل، وتوفير الورش المتخصصة في صناعة الأطراف الصناعية وتركيبها وصيانتها تقديرا لهذه الشريحة الهامة، والتي تتطلب اهتماما مختلفا ودوريا وهذا يحتاج نقل هذه المعرفة داخليا.

وأعطى رئيس الحكومة تعليماته لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية بتنظيم ورش مماثلة بمدينتي بنغازي وسبها ضمن المرحلة الثانية في هذا المشروع.

وقدم رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية خلال المراسم، عرضا يبين الخطوات المتخذة من الجهاز لتوفير خدمة صناعة الأطراف الصناعية محليا، والتعاقد مع أكبر الشركات العالمية في هذا المجال.

انطلاقًا من حرص حكومة الوحدة الوطنية على تقديم أعلى معايير الرعاية الصحية للجرحى والمصابين … وقع صباح اليوم الإربعاء… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية – ليبيا‏ في الأربعاء، ٢١ أغسطس ٢٠٢٤