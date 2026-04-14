توقيع اتفاقيتي تعاون لتطوير «القطاع الصحي» مع ألمانيا

وقّعت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اتفاقيتي تعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الخدمات الصحية ورفع كفاءة النظام الصحي في ليبيا، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والفنيين من الجانبين.

ومثّل وزارة الصحة في مراسم التوقيع وكيل الوزارة لشؤون المستشفيات، حيث أكد في كلمته أهمية هذا التعاون في دعم أولويات القطاع الصحي، خصوصا في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تطوير جودة الخدمات وتحسين مستوى الوصول إليها في مختلف المناطق.

وتتضمن الاتفاقية الأولى مشروع تعزيز الرعاية الصحية الأولية، بالاعتماد على الاحتياجات الفعلية داخل البلديات، بما يهدف إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة للخدمات الصحية ورفع جودة الرعاية المقدمة للمواطنين على المستوى المحلي.

أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بتعزيز النظام الصحي مع التركيز على صحة الأمهات والمواليد وحديثي الولادة، من خلال دعم البرامج الصحية وبناء القدرات وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئات ذات الأولوية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وزارة الصحة الليبية نحو توسيع الشراكات الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير القطاع الصحي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.