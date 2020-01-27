توقيع اتفاق بين وزارة الداخلية و«روز» للاستشارات البريطانية

وقعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، وشركة “روز” للاستشارات البريطانية، الاثنين، اتفاق مبدئي للتعاون بين الوزارة والشركة.
وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة، أن الاتفاق المبدئي يشمل عدد من المجالات التي تهم الجانبين خاصة في مجال الدعم والتقييم الإستراتيجي.
ووقع الاتفاق وزير الداخلية، “فتحي باشاغا”، وعضو مجلس إدارة “روز: والمدير العام للشركة.
ياسيد غسان سلامة : ليبيا تحتاج الى محكمة جنائيات دولية على أراضيها إذا كنتم تريدون حل أزمة ليبيا وتشكيل حكومة وحدة وطنية من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال عليكم بتنفيذ الأتي : 1- تشكيل محكمة جنائيات دولية خاصة بليبيا على الاراضي الليبية، تتم فيه محاكمة جميع مرتكبي الجرائم ضد الانسانية من 1969 حتى 2020 لكافة الاطراف . 2- فتح باب تقديم الشكاوي أمام المواطنيين المدنيين تقديم شكاوي ورفع القضايا الجنائية مرتكبي الجرائم ضد الانسانية بداية من احمد قذاف الدم وسيف الاسلام وعلى الكيلاني وجميع زعماء التصفية في نظام القذافي . 3- فتح باب تقديم الشكاوي أمام المواطنيين المدنيين… قراءة المزيد ..