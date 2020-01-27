توقيع اتفاق بين وزارة الداخلية و«روز» للاستشارات البريطانية

الاتفاق يشمل عدد من المجالات. [داخلية الوفاق]

وقعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، وشركة “روز” للاستشارات البريطانية، الاثنين، اتفاق مبدئي للتعاون بين الوزارة والشركة.

وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة، أن الاتفاق المبدئي يشمل عدد من المجالات التي تهم الجانبين خاصة في مجال الدعم والتقييم الإستراتيجي.