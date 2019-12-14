توقيع اتفاق في مجال الصحة بين حكومة «الوفاق» وتركيا

وصل الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى إلى العاصمة التركية أنقـرة في زيارة رسمية يرافقه فيها وفد من وزارة الصحة لاستكمال إجراءات التوقيع على اتفاق بين وزارتي الصحة الليبية والتركية بشأن تشغيل بعض المرافق الصحية في ليبيا وتوفير بعض الأطقم الطبية.

هذا والتقى الوكيل العام خلال الزيارة مع كل من وكيل وزارة الصحة التركية السيدة “أمينة ألب ماشا”، ومدير عام شؤون الاتحاد الأوروبي والعلاقات الدولية ” سلامي كلش “.

كما قام الوكيل العام والوفد المرافق له بزيارة مستشفى “بيلكنت” الذي جرى افتتاحه مؤخرًا بالعاصمة أنقرة، والذي يعد أكبر مستشفى في أوروبا والثالث على مستوى العالم للاطلاع على الخدمات الطبية التي يقدمها.