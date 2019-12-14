توقيع اتفاق في مجال الصحة بين حكومة «الوفاق» وتركيا

وصل الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى إلى العاصمة التركية أنقـرة في زيارة رسمية يرافقه فيها وفد من وزارة الصحة لاستكمال إجراءات التوقيع على اتفاق بين وزارتي الصحة الليبية والتركية بشأن تشغيل بعض المرافق الصحية في ليبيا وتوفير بعض الأطقم الطبية.
هذا والتقى الوكيل العام خلال الزيارة مع كل من وكيل وزارة الصحة التركية السيدة “أمينة ألب ماشا”، ومدير عام شؤون الاتحاد الأوروبي والعلاقات الدولية ” سلامي كلش “.
كما قام الوكيل العام والوفد المرافق له بزيارة مستشفى “بيلكنت” الذي جرى افتتاحه مؤخرًا بالعاصمة أنقرة، والذي يعد أكبر مستشفى في أوروبا والثالث على مستوى العالم للاطلاع على الخدمات الطبية التي يقدمها.
ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن مدير إدارة الشؤون المالية “فوزي أونيس”، الذي رافق الوكيل العام خلال الزيارة قوله، إن الاتفاق تضمن توفير أطقم طبية لتشغيل مركز مصراته للعلاج الطبيعي الذي أشرفت على بناءه مؤسسة “تيكا” والذي قدمته الحكومة التركية دعمًا لليبيا.
من يجب عن هذه التساؤلات ……………؟؟ – من يدعم تركيا وقطر وإيران في دعم الارهاب ……؟؟ – ماهو الرابط بين تركيا وقطر وإيران والاخوان …….؟؟ – من قام بإعداد الاتفاقية الليبية – التركية بين ارذوغان والسراج..؟؟ – من آمر السراج بالتوقيع على الاتفاقية بدون قرأءة بنودها……..؟؟ – من أين يستمد ارذوغان لقوة التي يتحدى بها امريكا والاتحاد الاوروبي…؟؟ – لماذا لم تعلق اسرائيل على اتفاقية ارذوغان والسراج بالبحر المتوسط …..؟؟ – لماذا الاتستطيع الامم والمتحدة ومجلس آمنها بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على قطر وتركيا والامارات ومصر والسعودية….؟؟ – ماهي الاسباب التي جعلت قرارات الامم والمتحدة ومجلس آمنها بحضر السلاح الى… قراءة المزيد ..