توقيع اتفاق لنقل الاختصاصات بين وزارتي الحكم المحلي والاقتصاد

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني ميلاد الطاهر، اجتماعًا الاثنين، مع وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق علي العيساوي، وعضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد.

وأوضحت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها الرسمية أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على تفعيل القانون رقم (59) لسنة 2012 للإدارة المحلية ودعم اللامركزية نحو عمل جاد تتبناه وزارة الحكم المحلي في خطوات ملموسة تقوم بها نحو تفعيل دور المجالس البلدية ونقل الاختصاصات إليها.

هذا وتم خلال الاجتماع التوقيع على محضر اتفاق بين الوزارتين لنقل اختصاصات القطاع إلى البلديات لتسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات المحلية ذات العلاقة بنشاط القطاع.