«الأعلى للدولة والنواب» يتفقان على آلية اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات

شهدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، مراسم توقيع اتفاق بين ممثلي لجنتي المناصب السيادية في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، لتحديد آلية اختيار رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حرصها على أن يعمل المجلسان على البناء فوق هذا الاتفاق واستكمال متطلبات خارطة الطريق التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، خلال أغسطس الماضي، مشددة على أن تنفيذ هذه المتطلبات ضروري لدفع العملية السياسية إلى الأمام وإنهاء حالة الجمود والاستقطاب السياسي المتزايد التي تهدد استقرار البلاد ووحدتها.

وقالت البعثة إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وأن الالتزام به سيساهم في الحد من الانقسامات السياسية والصراعات بين الأطراف المختلفة.

ويمثل توقيع الاتفاق خطوة مهمة نحو استكمال العملية السياسية في ليبيا، حيث أن الجمود السياسي والانقسامات بين الأطراف كانت تعرقل إجراء الانتخابات وتؤثر على استقرار البلاد ووحدتها.

ويأتي الاتفاق ليضع أساسًا قانونيًا وشفافًا لتعيين أعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهو عنصر أساسي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.