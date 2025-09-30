توقيع الخطة السنوية للتعاون المشترك بين وزارة التربية ومنظمة «اليونيسف»

في خطوة هامة لدعم قطاع التعليم في ليبيا، تم توقيع الخطة السنوية المشتركة للعام الدراسي 2025-2026م بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وتم التوقيع في مقر الوزارة بطرابلس، بحضور وزير التربية والتعليم المكلف المهندس علي العابد، حيث وقع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود، ومن جانب اليونيسف ممثل المنظمة في ليبيا محمد فياضي.

وتتضمن الخطة السنوية المشتركة العديد من البرامج والأولويات التي تدعم خطط الوزارة الاستراتيجية في تحسين جودة التعليم.

كما تهدف إلى تعزيز بيئة التعليم بما يتوافق مع احتياجات الطلاب والمجتمع الليبي، مع التركيز على توفير أدوات وموارد فعالة لضمان تحقيق الأهداف التربوية المنشودة.

وستُنفذ بنود الاتفاقية بالتنسيق مع الإدارات والمراكز التعليمية التابعة للوزارة، وبالشراكة مع منظمة اليونيسف، وذلك لضمان تحسين جودة التعليم في جميع أنحاء البلاد وتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للطلاب.