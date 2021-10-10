توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة مكافحة الفساد وقوة مكافحة الإرهاب

تم بمقر قوة مكافحة الإرهاب في مدينة مصراتة، توقيع بروتكول تعاون بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بحضور رئيسها نعمان الشيخ، وقوة مكافحة الإرهاب بحضور آمر القوة اللواء محمد الزين.

وأفادت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن التوقيع يأتي انطلاقا من أهمية مكافحة الفساد الذي تُمثل أنشطته مصدر التمويل الرئيسي للإرهاب، وفي إطار تحقيق الشراكة مع مؤسسات الدولة والعمل على بناء جبهة متماسكة لمكافحة الفساد.

ونص البروتكول الذي وقعه الطرفان، على التعاون في الجوانب المشتركة من خلال ما ينص عليه قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ويتعلق باختصاصات قوة مكافحة الإرهاب.

ومن أبرز الجوانب التي سيتم التعاون فيها، البرامج التدريبية وورش العمل الخاصة بآليات تمويل الجماعات الإرهابية وشبكات غسيل الأموال التي تساندها وطرق كشفها وتتبعها، وكذلك التعاون في برامج حماية الشهود والمبلغين، وأيضا فيما يتعلق بتبادل المعلومات وإجراءات التحري والاستدلال.