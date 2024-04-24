توقيع بروتوكول تعاون بين سوناطراك الجزائرية وأبراج العمانية

وقعت شركة سوناطراك الجزائرية، بروتوكول تفاهم مع الشركة العُمانية أبراج لخدمات الطاقة.

وبحسب بيان الشركة عقب التوقيع، فإن البروتوكول سيتيح للجانبين الشروع في مناقشات تتعلق ببحث فرص التعاون في مجال أنشطة الحفر والصيانة وخدمات الآبار، بالإضافة إلى خدمات المشاريع المتكاملة.

وشركة أبراج لخدمات الطاقة هي إحدى الشركات الرئيسية في سلطنة عُمان التي تعمل في قطاع خدمات النفط والغاز.

وبحسب متابعين يشير توقيع بروتوكول التفاهم إلى طموحات سوناطراك لتطوير التعاون في مجال أنشطة الخدمات النفطية على الصعيد الدولي، وتعزيز الشراكة أكثر مع الشركات العُمانية من خلال تبادل التجارب والتكوين المتخصص.